Helfen Menschen anderen eher, wenn dafür eine Belohnung geboten wird?

Diese Frage beschäftigt die Psychologie schon länger. Es gibt Hinweise, dass Belohnungen die Hilfsbereitschaft sogar senken können, weil Menschen dann offenbar die Sorge haben, dass Dritte denken könnten, sie würden nur wegen der Belohnung helfen.

Zu dem Thema hat auch ein Forschungsteam aus Würzburg und Frankfurt eine Verhaltensstudie gemacht. Teilgenommen haben ausschließlich Frauen.

In zwei verschiedenen Szenarien mussten die Teilnehmerinnen entscheiden, ob sie einer anderen Frau in einer unangehmen Lage helfen. In einem der Szenarien bekamen die Teilnehmerinnen eine finanzielle Belohnung geboten und es wurde ihnen zugesichert, dass sie anonym bleiben und niemand erfährt, wie sie sich entscheiden. Im Versuch wurde auch die Gehirnaktivität der Probandinnen untersucht.

Am Ende kam raus: Teilnehmerinnen, die grundsätzlich weniger Mitgefühl für andere Menschen empfinden, ließen sich durch Belohnungen zu mehr Hilfe für andere bewegen.