Das wollte ein Psychologie-Team wissen und hat über 2.000 Menschen in den USA befragt. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Plos One veröffentlicht. Die Antworten der Befragten zeigen: Wer in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Dogecoin investiert, glaubt eher an Verschwörungserzählungen als Nicht-Kryptokäufer und ist politisch eher extrem eingestellt - dabei gab's keine Tendenz für rechts oder links.

Und: Wer in Krypto investiert, hat eher dunkle Persönlichkeitszüge - also zum Beispiel narzisstische oder psychopathische Züge. Allerdings war das jeweils die Selbsteinschätzung der Befragten - es gab also keine Diagnosen von Ärzten oder Psychologinnen, die das bestätigt haben.

Außerdem zeigte die Auswertung: Vor allem Männer mit hohem Einkommen kaufen Krypto-Währungen. Sie streiten gerne und geben an, dass sie sich vor allem auf Social Media über Nachrichten informieren.