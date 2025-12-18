Es gibt so Situationen, da muss man eigentlich laut loslachen, aber es ist total unpassend.

Forschende von der Uni Göttingen haben im Fachmagazin Nature untersucht, auf welche Art und Weise man den Lach-Impuls am besten unterdrücken kann. Den Testpersonen wurden Witze vorgelesen, dabei sollten sie versuchen, nicht zu lachen und bekamen mehrere Methoden dafür an die Hand.

Die wirksamsten Strategien: das Lachen bewusst unterdrücken oder sich ablenken. Das machten die Testpersonen, indem sie auf ein Suchbild schauten. Etwas weniger gut ließ sich das Lachen dagegen unterdrücken, indem sich die Probandinnen und Probanden auf negative Aspekte in dem Witz konzentrieren und das Lustige sozusagen unlustig machen.

Wenn allerdings andere Menschen im Umfeld auch lachten, dann fiel es den Testpersonen mit allen drei Stragien schwerer, das Lachen zu unterdrücken. Die Forschenden sagen, das sei ein eindrucksvoller Beleg, wie stark unsere Emotionen sozial beeinflusst sind.