Gedankenlesen, das klingt, als gäbe es das gar nicht.

Doch Forschende der Uni Birmingham sagen, die "Fähigkeit des Gedankenlesens" kann dabei helfen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Von Gedankenlesen ist hier die Rede, wenn es darum geht, Gefühle und Absichten einer anderen Person zu verstehen und sie aus ihrer Perspektive zu betrachten. Theory of Mind wird das in der Psychologie auch genannt. Die Fähigkeit hängt auch eng mit der Empathie zusammen. Wer gut in Theory of Mind ist, der oder die ist erfolgreicher beim Erledigen von bestimmten Aufgaben.

Für die Studie hat das Team die Gedankenlese-Fähigkeit von über 400 Teilnehmenden gemessen. Die wurden dann jeweils zu zweit gebeten mit einem Forscher Kommunikations-Spiele via Zoom zu spielen. Dabei wurde geschaut, wie sehr die beiden kooperierten. Es kam raus: Wer die Gedanken des anderen gut nachvollziehen konnte, schnitt besser ab.