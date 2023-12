Was sind mögliche Warnsignale für Gewalt in Beziehungen? Das hat ein kanadisches Forschungsteam untersucht.

Die Forschenden von der University of Western Ontario haben eine Reihe von Tests mit insgesamt rund 500 Teilnehmenden gemacht - meist Frauen. Die erste Gruppe bekam eine Liste mit 200 unterschiedlichen Verhaltensweisen, bei denen sie angeben sollten, ob und wie häufig sie aufgetreten waren, seit sie mit ihrem Partner zusammen sind. Zum Beispiel, ob der Partner anderen die Schuld für seine Probleme gibt, oder ob er bei wichtigen gemeinsamen Entscheidungen nicht kompromissbereit ist.

Dann wurde eine zweite Gruppe mit Hilfe derselben Liste befragt, welche der Verhaltensweisen mit Gewalt zusammenhingen, die sie in der Partnerschaft erlebt hatten.

Ein Warnsignal: Arroganz

Laut den Forschenden zeigte sich, dass einige Verhaltensweisen tatsächlich mögliche Warnsignale für spätere Partnergewalt sein könnten: Dazu zählen unter anderem arrogantes und überhebliches Verhalten, Missachtung von Gegenargumenten und unangenehme Situationen in der Öffentlichkeit.

Gewalt in Beziehungen ist zwar weit verbreitet, schreibt die Hauptautorin der Studie im Fachmagazin Social Psychological and Personality Science - aber bisher fehlte es an Forschung, wie Missbrauch zuverlässig vorhergesagt werden könnte, bevor er passiert. Mit der neuen Studie wollen die Forschenden vor allem Betroffene und ihr Umfeld auf mögliche Warnsignale aufmerksam machen.