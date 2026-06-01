Sag mir, welches Tier du sein möchtest, und ich sage dir, was für ein Mensch du bist - so funktioniert grob ein Psychotest, der an der North Dakota State University in den USA entwickelt worden ist.

Die Fragen nach den Tieren sind in dem Test zwischen vielen anderen versteckt. Die etwa 800 Testpersonen mussten dabei mehrmals zwischen zwei Tieren entscheiden - immer jeweils ein typisches Raub- oder Beutetier, Löwe oder Zebra zum Beispiel.

Die Forschenden gehen davon aus, dass ihr Test Rückschlüsse auf den Charakter zulässt. Wer sich im Test oft für Raubtiere entschied, beschreibt sich auch als weniger warmherzig. Andere Psychotests bestätigten die Tendenz.

Die Studie liefert allerdings nur Hinweise. Für eine volle Aussagekraft hat der Studienaufbau zu viele Lücken.

