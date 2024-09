Die Pubertät bringt viele Veränderungen mit sich - Wachstumsschübe, Schamhaare kommen und bei Mädchen beginnt die Menstruation.

Ein Forschungsteam aus Schweden hat sich den Zusammenhang zwischen dem Wachstum und der ersten Periodenblutung angeschaut, für eine Studie in Frontiers in Pediatrics. Bisher galt als Lehrmeinung, dass Mädchen nach der ersten Blutung noch so 6 bis 8 Zentimeter wachsen. Die Forschenden haben bei knapp 800 Schwedinnen aber eine viel größere Variation festgestellt: Nur die Hälfte der Mädchen wuchs tatsächlich noch 6 bis 8 cm, ansonsten reichte die Spanne von nicht mal einem bis zu 31 cm.

Wenn Mädchen recht früh ihre erste Periode bekamen (vor dem Alter von 12), wuchsen sie danach noch recht stark. Wenn die erste Periode später kam (erst mit 14 oder danach), wuchsen sie nicht mehr so viel. Der größte Teil des pubertären Wachstums passierte schon davor.

Wichtige Einflussfaktoren auf das Alter bei der ersten Menstruation sind die Gene, die ethnische und sozioökonomische Herkunft und der BMI in der Kindheit.