Wie haben die Ägypter vor tausenden Jahren die Pyramiden gebaut?

Dazu gibt es viele Theorien. Im Netz kann man etwas von Aliens lesen. Die wissenschaftlichen Theorien gehen aber zum Beispiel von Rampen, Tunneln oder Rollen als Hilfsmittel aus. In der Fachzeitschrift Plos One schreiben Forschende von einem hydraulischen Aufzug.

Sie haben in der Totenstadt Sakkara die Djoser-Pyramide untersucht - die ist 4500 Jahre alt. In der Umgebung gab es früher einen Fluss und die Forschenden haben verschiedene Staubecken und Kanäle entdeckt. Sie sagen, dadurch wurde Wasser ins Innere der Pyramide geleitet. Dort gab es dann an Seilen befestigte Holzplattformen. Wasser konnte gezielt eingelassen werden und die Holzplattform hochdrücken - laut den Berechnungen der Forschenden bis zu 17 Meter. So konnten dann Steine in die Höhe transportiert werden - mit einem der ersten Aufzüge der Welt.