Die erste deutsche Frau im All ist zurück auf der Erde.

Die gebürtige Berlinerin Rabea Rogge und drei Mitreisende sind Freitagabend vor der Küste Kaliforniens runtergekommen. Ihre Dragon-Kapsel platschte planmäßig, gebremst von vier Fallschirmen, ins Meer. Das Team der privat finanzierten Mission war am Montag mit einer SpaceX-Rakete Richtung Weltraum gestartet - unter anderem, um dort die ersten Röntgenbilder von Menschen im All zu machen.

Bezahlt von einem Krypto-Milliardär

Insgesamt sollten auf einer Umlaufbahn über die Polarregionen der Erde 22 wissenschaftliche Experimente durchgeführt werden - zum Beispiel auch, wie Speisepilze in der Schwerelosigkeit wachsen. Beauftragt hatte die Mission ein in China geborener Krypto-Milliardär, der ebenfalls an Bord war. Außerdem gehörten eine norwegische Filmemacherin und ein Polar-Guide aus Australien zum Team.

Vor der Robotik-Forscherin Rabea Rogge (oben im Bild, ganz links) waren schon zwölf deutsche Männer im All, aber noch keine Frau.