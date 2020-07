Schweizer Forschende haben eine Karte erstellt, auf der man sieht, wo Böden in Europa radioaktiv belastet sind. Die zeigt auch, welche radioaktiven Isotope in welcher Gegend sind, entweder Plutonium oder Cäsium. So können die Forschenden Rückschlüsse ziehen, was der Ursprung der Radioaktivität in dieser Gegend ist. Also entweder, ob der Boden durch Atomwaffentests belastet ist oder durch den Atomunfall von Tschernobyl im Jahr 1986.

Der Karte nach liegt die Belastung der europäischen Oberböden durch Plutonium bei durchschnittlich 0,32 Becquerel pro Quadratmeter. Das stammt aus den Atomtests. Plutonium ist zwar relativ gleichmäßig verteilt, aber der Osten Deutschlands, das Pariser Becken und Flandern sind vergleichsweise gering belastet. Das liegt am Wetter während der Atomtests.



Dagegen kommt Cäsium laut den Forschenden durch den Unfall in Tschernobyl. Die Cäsium-Belastungen werden immer höher, je weiter man Richtung Osten kommt.