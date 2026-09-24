Wenn sie bei den Olympischen Spielen mitmachen wollen, müssen Radsportlerinnen in Zukunft einen Gentest mitmachen.

Der soll laut dem Weltverband UCI zeigen, dass sie tatsächlich ein weibliches XX-Chromosomenpaar haben, statt XY wie bei biologischen Männern.

Hintergrund ist, dass die nächsten Spiele 2028 in Los Angeles stattfinden. Gastgeber ist US-Präsident Donald Trump, der auf Geschlechtertest für Sportlerinnen bei Frauen-Wettbewerben drängt.

Anlass waren für ihn offenbar die Fälle der algerischen Boxerin Imane Khelif und der taiwanesischen Boxerin Lin Yu-ting. Die Olympiasiegerinnen waren vorher vom Weltverband von einer WM ausgeschlossen worden - warum genau ist unklar. Bei Olympia durften sie aber starten und nach ihren Olympiasiegen gab's im Netz dann Hass-Kamapgnen, die ihr Geschlecht infrage stellten.