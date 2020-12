Vor eineinhalb Jahren haben Astronominnen und Astronomen ein seltsames Signal aus dem Weltall eingefangen, von unserem Nachbarstern Proxima Centauri. Und noch immer rätseln sie darüber, ob dieses Signal von Außerirdischen stammen könnte.

Die britische Zeitung Guardian berichtet, dass die Forschenden ihre Erkenntnisse bald in einem Fachjournal veröffentlichen wollen. Ihnen zufolge ist das empfangene Signal das Klarste, das sie je aus dem All bekommen haben. Menschliche Störsignale sehen anders aus und die Frequenz liegt in einem Bereich, in dem Forschende am ehesten nach außerirdischen Signalen suchen.

Trotzdem gehen die meisten Fachleute davon aus, dass das Signal NICHT von Außerirdischen stammt, sondern irgendwie anders verursacht wurde.

Es gab schon mehrere unerklärte Radiosignale aus dem All (zum Beispiel das berühmte Wow!-Signal), aber es stellte sich entweder heraus, dass das Signal doch von der Erde kam, oder es wurde kein zweites Mal empfangen. Es gibt mehrere große Forschungsprojekte, die sich mit der Suche nach außerirdischem Leben befassen.