Jahrzehnte lang ist kein so großes Stück Weltraumschrott mehr abgestürzt: Jetzt sind die Reste eines fast 20 Tonnen schweren und 30 Meter langen Teils einer chinesischen Rakete in den Atlantik gefallen, offenbar vor der westafrikanischen Küste.

Bisher ist es immer gutgegangen

Wie der Spiegel berichtet, hat die US-Air Force den Absturz am Abend bestätigt. Die Raketenstufe war nur wenige Tage im All, sie stammt von einer neuartigen Rakete, die Anfang des Monats in China gestartet war. Theoretisch hätte sie auch über den USA oder Spanien runter kommen können. Allerdings ist in 60 Jahren Raumfahrt-Geschichte noch nie ein Mensch von einem abstürzenden Raketenteil getroffen worden.

Warum China nicht - wie sonst - besser darauf geachtet hat, Weltraumschrott zu vermeiden, ist unklar. Die Rakete vom Typ Langer Marsch 5B ist allerdings ganz neu. Die Europäische Weltraumorganisation Esa vermutet, dass die Chinesen beim Jungfernflug einfach andere Prioritäten hatten.