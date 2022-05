Zwei Wissenschaftler aus Zypern haben berechnet, welche möglichen Auswirkungen ein Raketenstart auf die Erdatmosphäre hat. Dafür haben sie die Abgase der Trägerrakete Falcon 9 von SpaceX untersucht, unter anderem weil es für dieses Modell die nötigen Daten gab.

Ergebnis: Bis zu einer Höhe von zehn Kilometern werden bestimmte Stickoxide in der Atmosphäre hinterlassen. Außerdem wird viel Kohlendioxid ausgestoßen. Häufen sich die Raketenstarts in Zukunft, kann sich das Gas in über 50 Kilometer Höhe ansammeln und so das Klima beeinflussen.

Die Forscher sagen, dass die Verschmutzung durch Raketenabgase nicht unterschätzt werden sollte - vor allem, wenn die private Raumfahrt weiter wächst.