Heute und morgen beginnt für viele gläubige Menschen die Fastenzeit.

Das christliche Fasten startet immer am Aschermittwoch. Der Termin hängt vom Osterdatum ab und richtet sich nach dem Frühlings-Vollmond. 40 Tage wird verzichtet - häufig auf Alkohol oder Süßigkeiten.

Für Millionen Musliminnen und Muslime weltweit geht der Fastenmonat Ramadan los: in einigen arabischen Länden heute schon, in Deutschland morgen. Der Start unterscheidet sich je nach Land, denn entscheidend ist, wann nach dem Neumond die erste dünne Mondsichel am Himmel zu sehen ist.

In der Fastzeit verzichten gläubige Muslime jeden Tag von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. Abends kommen Familie und Freunde zusammen, um das Fasten zu brechen.