In New York ist ein Mann zu 15 Jahren Haft verurteilt worden, der andere zu rassistischen Taten anstiften wollte.

Unter anderm wollte er einen Komplizen dazu bringen, als Weihnachtsmann verkleidet vergiftete Süßigkeiten zu verteilen, und zwar an Kinder ethnischer Minderheiten. Der Mann ist georgischer Staatsbürger und handelte aus rassistischen Motiven. Er hat sich vor Gericht schuldig bekannt, zu Hassverbrechen angestiftet zu haben, und er verteilte auch Anleitungen zum Bau von Sprengsätzen und zur Herstellung von giftigem Rizin.

Der Verurteilte war Mitglied einer internationalen rassistischen und gewalttätigen Gruppe. Die US-Bundespolizei FBI hatte ihn über verdeckte Ermittlungen enttarnt. Er wurde vor einem Jahr von Moldau in die USA ausgeliefert.