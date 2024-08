In der Zeit des Erdmittelalters gab es viele Raubsaurier, zum Beispiel den Allosaurus im heutigen Nordamerika. Aber für die Region zwischen Zentraleuropa und Ostasien waren bisher keine großen Raubsaurier bekannt. Jetzt verbessert sich diese Datenlage: Forschende haben bei Grabungen in Kirgisistan eine neue Raubsaurier-Art entdeckt. Deshalb schreiben die Forschenden im Fachmagazin Zoological Journal of the Linnean Society von einem der bedeutendsten Funde in Zentralasien.

Es handelt sich um die Überreste von zwei Tieren: ein erwachsener Raubsaurier und ein Jungtier. Sie haben vor 165 Millionen Jahren gelebt. Auffällig ist ein hervorstehender Schädelknochen hinter der Augenöffnung - vermutlich wuchs dort ein Horn. Die Forschenden nennen die neue Art Alpkarakush kyrgyzicus - nach dem Fundort und einem mythologischen kirgisischen Vogel.