Nikotin hat möglicherweise Einfluss auf die Östrogen-Produktion bei Frauen.

Eine kleine Studie von Forschenden aus Uppsala in Schweden zeigt, dass wohl schon eine Dosis, die in einer Zigarette steckt, die Bildung des Geschlechtshormons im Gehirn blockieren kann. Östrogene werden vor allem in den Eierstöcken produziert, aber eine bestimmte Form wird bei Frauen und auch Männern im Gehirn hergestellt. Diese Form wird durch Nikotin laut der Studie möglicherweise gestört. Untersucht wurden allerdings nur wenige Frauen, und keine Männer.

Bisher nur Frauen untersucht

Die Forschenden sagen, dass noch viele Fragen zu ihrer Studie offen sind. Sie sagen aber, dass ein Gehirn-Bereich betroffen ist, der auch mit Suchtverhalten zu tun hat. Das könne erklären, warum Frauen im Schnitt mehr Probleme damit haben, mit dem Rauchen aufzuhören und warum sie häufiger rückfällig werden. Die Forschenden betonen aber auch, dass die biologischen Zusammenhänge dafür noch nicht bekannt sind.

Die Studie ist noch nicht veröffentlicht. Sie wurde auf einem Fachkongress vorgestellt.