Mit dem Rauchen aufzuhören, fällt vielen extrem schwer, weil Nikotin Körper und Geist abhängig macht.

Die gute Nachricht ist: Smartphone-Apps können die Chancen auf einen dauerhaften Rauchstopp fast verdreifachen. Das zeigt eine Metastudie im Fachmagazin BMJ Evidence-based Medicine. Die Forschenden haben gut 30 Studien aus den letzten sieben Jahren ausgewertet.

Dabei zeigte sich, dass die digitalen Helfer tatsächlich dabei helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Sie funktionieren über psychologische Tricks oder auch Achtsamkeit, um in schwierigen Momenten abzulenken. Der Erfolg war durch solche Apps auch größer bei Menschen, die schon Nikotinpflaster oder Medikamente gegen die Sucht nahmen. Die Forschenden sagen: Die Richtung scheint klar, aber es braucht noch mehr Forschung dazu. Denn die ausgewerteten Studien waren meist eher klein.