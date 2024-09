Wer mit dem Rauchen aufhören will, setzt dafür wohl am besten auf Medikamente - zumindest laut einer aktuellen Überblicksstudie.

Ein Team um einen Forscher der Uni Oxford in Großbritannien hat zusammengefasst, welche Mittel am besten beim Entwöhnen von Zigaretten helfen können: Ganz oben stehen verscheibungspflichtige Medikamente mit Vareniclin sowie rezeptfreie mit dem Pflanzenstoff Cytisin. Diese Wirkstoffe docken an die Rezeptoren für Nikotin im Körper an. Auch E-Zigaretten können wohl helfen, zumindest vom Tabakrauchen wegzukommen; allerdings bleiben dann offenbar viele Menschen an der E-Zigarette hängen.

Nikotinpflaster helfen laut der Studie grundsätzlich auch, wirken aber etwas langsam - und werden deshalb wohl am besten kombiniert, zum Beispiel mit Nikotin-Kaugummis.

Grundsätzlich sehen die Forschenden in solchen Nikotin-Ersatzstoffen nur eine Hilfe, um mit dem Rauchen aufzuhören. Am schnellsten und erfolgreichsten ginge es mit mentaler Unterstützung - wie Beratung oder Motivation, zum Beispiel durch Freunde.