Klangfarbe scheint tatsächlich nicht nur etwas mit Tönen zu tun zu haben, sondern auch mit Farbe.

Darauf deutet eine Studie der TU Berlin hin. Nach der hat die Farbe eines Konzertsaals nämlich einen Effekt darauf, wie Menschen die Musik wahrnehmen. Das wurde mit Virtual-Reality-Konzertsälen getestet, die rot, grün oder blau waren, in verschiedenen Abstufungen - und mit Geigen- und Klarinetten-Musik über Kopfhörer.

Bei kühleren Farben empfanden auch die Testpersonen die Musik als kühler. Und dunklere Räume sorgten dafür, dass sie die Konzerte besonders mochten. Für die empfundene Lautstärke war die Farbe dagegen egal.

Das Studienteam sagt: Im Design von Konzertsälen steckt sehr viel Mühe, um die Raumakustik perfekt zu machen. Dabei sollte man auch die Farbe nicht vergessen.