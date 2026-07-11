Bisher sind US-Raumfahrtunternehmen wie SpaceX die großen Player bei recycelbaren Raketen.

Jetzt schließen andere Länder auf. Einen Tag nach China hat auch Japans Raumfahrtbehörde einen erfolgreichen Test mit so einer Rakete gemeldet. Der Testflug des japanischen Prototypen dauerte weniger als eine Minute, und die Rakete flog auch nur elf Meter hoch und 16 Meter zur Seite. Der zuständige Projektmanager ist aber trotzdem zufrieden, weil alles wie geplant lief. Die getestete Technik soll auch in ein gemeinsames Projekt mit dem deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und dem französischen Raumfahrtzentrum eingehen. Auch ein japanisches Privatunternehmen ist an recyelbaren Raketen dran.

Recycelbar heißt, dass zumindest Teile einer Rakete wiederverwendet werden können, z.B. die erste Stufe - das wertvollste Teil. Dadurch lässt sich viel Geld sparen.