Fleisch aus dem Labor - in einigen Ländern gibt es das schon zu kaufen. In Zukunft werden vielleicht aber auch Astronautinnen und Astronauten Essen aus dem Labor auf dem Teller haben.

Die Europäische Weltraumagentur Esa hat gestern ein Mini-Labor für Lebensmittel an Bord einer Rakete einmal um die Erde geschickt, berichtet die BBC. Das Labor besteht aus sogenannten Bioreaktoren, das sind Gefäße, in denen Zellkulturen wachsen - zum Beispiel Hefe, Bakterien oder Pilze. Britische Forschende haben damit auf der Erde schon alle möglichen Nahrungsbestandteile hergestellt: Fette, Proteine, Kohlenhydrate, Ballaststoffe, teils auch angereichert mit lebenswichtigen Vitaminen. Damit das Labor-Essen auch genießbar wird, soll ein Chefkoch aus den Zutaten leckere Gerichte designen - aktuell arbeitet er wohl an chinesischen Teigtaschen.