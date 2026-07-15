Wie viel kostet es, ein Kilo Fracht ins All zu bringen? Die Preise dafür sind stark gefallen, und werden es wohl auch weiter tun.

In den frühen Tagen der Raumfahrt, 1960, brauchte man noch 87.000 US-Dollar pro Kilogramm. Heute liegen wir im Schnitt schon unter 4.000 Dollar, ein Preisverfall von über 90 Prozent. Und bis zum Jahr 2040 könnte es noch mal über 90 Prozent weniger sein als jetzt, dann könnte der Preis für ein Kilo Fracht nur noch bei unter 300 Dollar liegen.

Das haben Forschende unter anderem von der Universität Cambridge errechnet. Dadurch wird das All den Fachleuten zufolge immer erschwinglicher als Marktplatz, zum Beispiel für Tourismus, Forschung in der Schwerelosigkeit oder für kleine Fabriken in der Umlaufbahn.

Allerdings warnen die Forschenden auch vor möglichen Monopolen: SpaceX hat zuletzt rund 80 Prozent der Fracht ins All gebracht. Bei einem Monopol könnten die Kosten auch wieder steigen. Außerdem steit mit jedem Flug auch die Umweltbelastung durch Raketen-Abgase.