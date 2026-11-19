Falls demnächst Menschen auf dem Mond in einer Station leben, dann essen sie möglicherweise auch regelmäßig selbstgezogene Mond-Kartoffeln.

Forschende haben es nämlich geschafft, Kartoffeln im Gewächshaus in künstlichem Mondstaub zu pflanzen. Es gab genau so viele Kartoffeln zu ernten wie bei Pflanzen in Erdboden. Aber nur dann, wenn der Mondstaub zu einem Drittel mit irdischem Kompost gemischt wurde, den vorher Regenwürmer durchgearbeitet hatten.

Der künstliche Mondstaub im Versuch bestand aus gemahlenem Vulkangestein von der Erde. Echter Mondstaub enthält teilweise noch mehr Schwermetalle und ist radioaktiv belastet. Die Mond-Kompost-Kartoffeln waren genauso nährstoffreich wie irdisch gezogene. Ob sie auch genauso schmecken, ist noch offen. Die Forschenden haben die Ernte im Labor untersucht und nicht probiert.

Die Studie dazu ist im Fachblatt npj microgravity erschienen.