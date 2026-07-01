Mit den Mond-Plänen der Nasa geht es auf und ab: Im April gab es die erfolgreiche Mond-Umrundung, Ende Mai explodierte dann aber eine wichtige Trägerrakete.

Trotzdem macht die US-Raumfahrtbehörde weiter und hat jetzt vier neue unbemannte Mond-Missionen angekündigt. Zusammen mit drei privaten Firmen sollen dafür rund 525 Millionen Euro in neue Mond-Roboter investiert werden.

Der Plan ist, dass die unter anderem wissenschaftliche Geräte auf den Mond bringen, die für eine Mondbasis gebraucht werden. Baustart für die Station soll schon 2029 am Südpol des Mondes sein, weil es es dort Eis im Boden gibt.

Damit der enge Zeitplan hinkommt, überlegt die Nasa auch, einen Mars-Rover für den Einsatz auf dem Mond umzufunktionieren.



