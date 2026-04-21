Für Raumsonden, die ins All geschickt werden, gibt es besondere Sicherheitsvorkehrungen. Zusammengebaut werden sie in speziellen Räumen, die so steril wie möglich sind - damit keine Bakterien oder Pilze von der Erde per Sonde auf fremde Planeten oder Monde gelangen.

Ein Experiment hat jetzt aber gezeigt: Selbst in den blitzsauberen Räumen der Nasa überleben Mikroben. Und einige davon sind sogar robust genug, um einen Flug zum Mars zu überstehen. Sporen eines bestimmten Schimmelpilzes überlebten alle Bedingungen, die während eines Starts, des Flugs und der Landung einer Sonde auf dem Mars auftreten würden. Die Sporen waren aus den sogenannten Reinräumen der Nasa isoliert worden.

Es ist also möglich, dass unbemannte Sonden vielleicht schon irdische Mikroben zum Mars gebracht haben. Der Hauptautor der Studie im Fachjournal Applied and Environmental Microbiology sagt allerdings, dass eine Verunreinigung des Mars durch solche Mikroben nicht wahrscheinlich ist. Es sei aber wichtig, die Desinfektionsmethoden zu verbessern.