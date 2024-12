Die Nasa-Sonde Parker Solar Probe hat ein ziemlich warmes Weihnachten gehabt.

Die Sonde flog nämlich so nah an der Sonne vorbei, wie vorher noch nie ein menschengemachtes Objekt. Die Nasa sagt jetzt, Parker Solar Probe war gerade mal 6,1 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Ganz genaue Berechnungen kann die US-Weltraumbehörde erst ab heute machen, weil der Funkkontakt zur Sonde so nah an der Sonne für einige Tage unterbrochen war. Klar ist aber schon - die Sonde funkt wieder und hat die Sonnen-Visite überstanden.

Parker Solar Probe ist seit gut sechs Jahren im All unterwegs. Sie soll die Sonnen-Atmosphäre untersuchen. Gegen Hitze und Strahlung hat die Sonde ein gut elf Zentimeter dickes Karbon-Schild. In der Nähe der Sonne muss sie Temperaturen von fast 1000 Grad Celsius standhalten.

Die Sonde ist etwa so groß wie ein Auto - aber viel viel schneller. Auf ihren Vorbeiflügen an der Sonne kann Parker Solar Probe nämlich auf knapp 700.000 km/h beschleunigen.