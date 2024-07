Ein Forschungsteam hat einen neuen Weltraumanzug entwickelt - der wie im Science-Fiction-Film "Dune" aus Urin Wasser machen kann.

Den Prototyp beschreiben die Forschenden im Fachjournal ”Frontiers in Space Technologies”. Der Anzug soll bei den nächsten Nasa-Missionen zum Mond und später auch zum Mars zum Einsatz kommen. Er soll bequemer und hygienischer sein als das Vorgängermodell, das die Nasa seit den späten 1970ern einsetzt. Das war wie eine Art Windel mit Absorptionsschichten, die den Urin aufsaugen. Das neue Modell soll den Urin dagegen in einer Art Silikon-Tasse an den Genitalien auffangen und im Anzug weiterpumpen zur Wasser-Aufbereitung. Das hat noch einen weiteren Vorteil für die Astronautinnen und Astronauten: Mehr Trinkwasser. Bisher mussten sie mit einem Liter Wasser pro Außeneinsatz auskommen - das ist bei einem längeren Weltraumspaziergang nicht sehr viel.