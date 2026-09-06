Für die deutsche Raumfahrt ist es ein großer Erfolg.

Zum ersten Mal hat es eine privat entwickelte Trägerrakete des bayerischen Unternehmens Isar Aerospace ins All geschafft. Die Rakete vom Typ "Spectrum" hob um 22 Uhr 12 vom Weltraumbahnhof Andöya in Norwegen ab. Nach einem ersten Start im vergangenen Jahr war es nach 30 Sekunden noch zum Absturz gekommen.

Diesmal erreichte die Rakete eine erdnahe Umlaufbahn. Dort setzte sie mehrere kleine Forschungssatelliten ab. Spectrum soll als europäisches Trägersystem die Abhängigkeit von US-Anbietern wie SpaceX verringern.

Nach Ansicht von Bundesforschungsministerin Dorothee Bär ist der erfolgreiche deutsche Raketenstart ein "Meilenstein". Bundeskanzler Friedrich Merz sprach sogar vom "Beginn einer neuen Ära".