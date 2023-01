Opale schimmern in den schönsten Farben, deshalb werden sie oft als Schmucksteine genutzt.

Die Halbedelsteine haben aber eine andere Besonderheit. In ihren Mineralschichten sind Wassermoleküle eingeschlossen. Sprich: Opale enthalten Wasser. Deshalb schauen sich Forschende gerade Daten vom Mars genau an, geliefert vom NASA-Rover Curiosity. Diese Daten sprechen dafür, dass es auf dem Mars große Gebiete mit Opal-Gestein gibt, sogar in der Äquatorregion, die eigentlich als extrem trocken gilt. Messungen haben ergeben, dass Mars-Opale etwa drei bis sechs Prozent Wasser enthalten. Die Forschenden haben errechnet: Bricht man an einer bestimmten Stelle etwa einen Meter Gestein ab, könnte man daraus bis zu fünf Liter Wasser gewinnen. Dafür müsste man das Mineral zermahlen und erhitzen.

Die Entdeckung ist interessant für den Fall, dass irgendwann mal Astronauten auf dem Mars landen oder dort sogar Menschen angesiedelt werden. Dann wären Opale eine Möglichkeit, an Wasser zu kommen.