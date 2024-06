Mehr als 25 Jahre - das ist schon fast Greisenalter für eine Raumstation.

Entspannte Rente ist für unseren Außenposten im All leider nicht drin und so laufen die Vorbereitungen für die Beerdigung der Internationalen Raumstation. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat jetzt auch entschieden, wer der ISS den Todesstoß versetzen soll. Der Auftrag geht an das private Unternehmen SpaceX. Es soll ein Gefährt entwickeln, das die Raumstation aus ihrer Umlaufbahn holen und beim Eintritt in der Atmosphäre größtenteils zum Verglühen bringen soll. Die letzten Reste sollen in den Pazifik fallen.