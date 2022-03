Buschbrände sind in Australien nichts Ungewöhnliches, aber in der Saison 2019/2020 waren die Feuer extrem.

Eine Million Tonnen Rußpartikel wurden damals in die Atmosphäre geblasen. Darunter hat offenbar auch die Ozonschicht gelitten, die unseren Planeten gegen ultraviolette Strahlung schützt.

Forschende aus den USA vermuten jetzt, dass dafür eine chemische Reaktion verantwortlich ist, wie sie auch bei Vulkanausbrüchen vorkommt. Das Team hatte im März 2020, als die Brände gerade abgeklungen waren, in der Stratosphäre einen starken Rückgang von Stickstoffdioxid bemerkt. Das sei der erste Schritt in einer chemischen Kettenreaktion, an deren Ende der Abbau der Ozonschicht steht.



Rußwolken so hoch wie bei Vulkanausbruch

Die Forschenden sagen, dass die Rußwolken bei den Buschbränden ähnlich hoch reichen wie bei einem Vulkanausbruch, etwa 35 Kilometer. So können die Rußpartikel direkt mit den Gasen in dieser Schicht der Atmosphäre reagieren, was offenbar zu der Kettenreaktion führt.

Die Forschenden schätzen, dass durch die Buschbrände 2019/2020 alle Erfolge der letzten zehn Jahre bei der Verkleinerung des Ozonlochs wieder zunichte gemacht haben.

Die Studie erscheint im Fachjournal PNAS.