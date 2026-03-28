Seltene Erden sind wichtig für die Herstellung von elektronischen Geräten, aber wenn die Elemente in Seen und Flüssen landen, schaden sie den Wasserorganismen.

Ein Forschungsteam aus Irland hat jetzt vielleicht eine neue, umweltfreundliche Methode entwickelt, mit der man Seltene Erden wieder aus dem Wasser rausbekommt - und zwar mit Muschelschalen. Das Team berichtet im Fachjournal Science of the Total Environment über seine Laborversuche mit zerstoßenen Schalen von verschiedenen Muschel-Arten. Dabei kam raus, dass die Schalen von Austern Seltene Erden im Wasser gut binden können. Das funktioniert über eine natürliche chemische Reaktion: Bestimmte Minerale in der Austernschale lösen sich auf, und an ihrer Stelle bilden sich Kristalle aus Seltene Erde-Partikeln, die vorher im Wasser schwammen.

Die Forschenden sagen, in der Austernzucht fallen jedes Jahr Millionen Tonnen Schalen-Abfälle an. Die könnte man vielleicht in speziellen Kläranlagen nutzen, um verschmutztes Wasser ohne weitere Hilfmittel von Seltenen Erden zu reinigen. Gleichzeitig hätte man eine neue Methode, um die wertvollen Rohstoffe zu recyceln.