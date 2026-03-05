Wer was im Internet bestellt hat und danach den Versandkarton im Papiermüll entsorgen will, weiß: Klebeband abziehen nervt. Ist aber notwendig, um den Pappkarton gut zu recyceln.

Vier Fraunhofer-Institute haben deshalb jetzt eine Methode entwickelt, wie man Papp- oder Papierverpackungen auch ohne Klebstoffe verschließen kann. Darüber berichtet der MDR.

Das Ganze funktioniert mit einem Laser. Der wandelt die Papierbestandteile Lignin, Hemicellulose und Cellulose an der Oberfläche in schmelzbare Stoffe um - am Ende entsteht so ein Klebestreifen ohne zusätzlichen Kleber.

Prototypen und weitere Pläne

Robuste Versandtaschen aus Papier hat das Forschungsteam nach eigenen Angaben damit schon hergestellt. Und es hat auch einen Prototypen für eine Maschine entwickelt, mit der man im industriellen Maßstab Papierverpackungen herstellen und versiegeln kann.

Es gibt wohl auch schon Pläne für die Zusammenarbeit mit der Verpackungsindustrie, Papierherstellern und Maschinenbauern.

