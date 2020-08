Was aus einem Schiff wird

Was wird eigentlich aus einem Schiff, das zu alt zum Fahren ist?

Die meisten Frachtschiffe landen an ihrem Lebensende irgendwo in Asien (Indien, Bangladesch und Pakistan). Dort werden sie oft direkt am Strand auseinandergebaut. Das ist aber ein Problem für die Menschen und die Umwelt, weil viele giftige Stoffe verbaut sind. Forschende aus Großbritannien, Bangladesch und Nigeria schreiben in einem Fachmagazin, wie es besser laufen könnte. Sie haben sich eine Strategie überlegt, mit der die Schiffe weiterhin in Entwicklungsländern zerlegt werden können, aber sicherer.

Die Idee ist, die Schiffe nicht am Strand auseinanderzubauen, sondern in einer Werft. Und die sollte einen besonderen Boden haben - und zwar Schichten aus Sand, Kieselsteinen und Beton. Die Forschenden sagen, dass dieser Boden lange hält und verhindert, dass Gifte aus den Schiffen in die Umwelt kommen.