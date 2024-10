Ein theoretischer Physiker rechnet auf dem Debattenportal The Conversation die Antwort vor.



Es ist so: Beim Vorwärtsbewegen bekommt man zwar Regentropfen ab, die einen beim Stehenbleiben nicht getroffen hätten. Man wird auch nicht nur an Kopf und Schultern nass, sondern auch anderswo am Körper. Und wenn man schneller ist, bekommt man mehr Regentropfen pro Sekunde ab. Aber: Zum Ausgleich dafür ist man auch schneller wieder aus dem Regen raus.



Einfach mal loslaufen

Insgesamt, schließt der Physiker aus seiner Rechnung, lohnt es sich, im Platzregen loszulaufen. Aber man sollte auch nicht zu langsam laufen - um das Mehr an Regentropfen durch den Zeitgewinn auszugleichen.