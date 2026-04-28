Gute Nachrichten kommen aus dem Regenwald am Amazonas in Brasilien.

Dort sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres weniger Bäume gerodet worden als im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Das Umweltinstitut Imazon spricht von einem Rückgang von etwa 17 Prozent. Imazon verwendet für seine Recherchen Satellitenbilder, die eine höhere Auflösung haben, als die von Brasiliens staatlichen Klimainstitut Inpe.

Auch längerfristig zeigen die Imazon-Daten einen positiven Trend. Im Zeitraum letzter August bis März dieses Jahr sind 36 Prozent weniger Waldflächen am Amazonas gerodet worden als noch ein Jahr vorher.

Während der Regierungszeit des brasilianischen Rechtspopulisten Jair Bolsonaro hatte die Abholzung am Amazonas stark zugenommen. Seit Präsident Luis Inácio Lula da Silva wieder regiert, gehen die Zahlen wieder zurück.