Frauen werden im Schnitt älter als Männer.

Es gibt aber Regionen, da kommen Männer was die Lebenserwartung angeht ziemlich nah an die Frauen ran. Wo genau das ist, haben sich Fachleute am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung angeguckt. Sie haben dafür Daten über Todesursachen aus sieben europäischen Ländern analysiert, ingesamt aus fast 230 Regionen.

Eine allgemeine Erkenntnis: Vorteilhaft für die Männer war, wenn sie in Städten lebten, beziehungsweise in wirtschaftlich starken Gebieten. Relativ gering ist der Unterschied etwa in der Region München und Umland: Da leben Männer nur im Schnitt etwa dreieinhalb Jahre kürzer. Ähnliche Werte ermittelten die Forschenden für Regionen in der Schweiz und in Dänemark.