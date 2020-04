Forschende der Fraunhofer-Gesellschaft haben ein Gerät entwickelt, das Smartphones und Tablets mit Licht desinfizieren soll. Es sieht ein bisschen aus wie ein Drucker und arbeitet mit ultravioletter Strahlung, genauer mit besonders energieintensivem UV-C-Licht. Wenige Sekunden unter diesem Licht sollen reichen, um Bakterien und Viren auf anderen Geräten zu zerstören.

Die Lichtdesinfektion ist weniger für den Einsatz zu Hause gedacht als vielmehr für Krankenhäuser. Da nutzen Ärzte oft Tablets in ihrem Arbeitsalltag – und die müssen auch gut desinfiziert werden. Eingebaut werden soll deshalb auch ein NFC-Chip, durch den über den Einsatz Protokoll geführt werden kann.

Das Forschungsteam des Fraunhofer-Instituts in Ilmenau in Thüringen arbeitet gerade an einem Prototypen ihres Desinfektionsgeräts. Es sucht auch nach einem Unternehmen, das es später in Serie produziert.