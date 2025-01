Noch nie ist ein von Menschen gebautes Objekt so nah an der Sonne vorbeigeflogen wie die Sonde "Parker Solar Probe".

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa meldet, dass die Sonde ihre Sonnenreise - trotz der hohen Temperaturen - gut überstanden hat. Alle Systeme und wissenschaftlichen Instrumente sind demnach in einwandfreiem Zustand. Parker Solar Probe war am 24. Dezember tief in die Atmosphäre der Sonne geflogen und hatte damit bisher unerforschte Regionen erreicht. Die Sonde, die etwa so groß wie ein Kleinwagen ist, ist laut Nasa bis auf rund sechs Millionen Kilometer an die Oberfläche der Sonne herangekommen. Dabei war sie rund 690.000 Stundenkilometer schnell. Auch das ist ein neuer Höchstwert.

Die Sonde ist seit 2018 im All. Sie soll unter anderem mit Bildern und wissenschaftlichen Messdaten Erkenntnisse darüber liefern, warum die äußere Atmosphäre der Sonne so viel heißer ist als ihre Oberfläche. Das soll auch dabei helfen, die Funktionsweise der Atmosphären von anderen Sternen besser zu verstehen. Bei der Mission geht es auch um die Fragen, wie Sonnenströme in der Atmosphäre der Sonne erzeugt werden und wie Sonnenwind oder Sonnenstürme entstehen.