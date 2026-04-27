Tickets für Fernfahrten der Deutschen Bahn sollen ein Jahr lang nicht teurer werden.

Bahnchefin Evely Palla sagte der "Bild am Sonntag", dass bis zum Mai nächsten Jahres die Preise für ICE-Tickets stabil blieben. Damit soll für Sicherheit und Stabilität gesorgt werden bei allen, die mobil bleiben wollten und müssten.

Schon im Dezember war die übliche Fahrpreiserhöhung ausgefallen. In den letzten Jahren hatte die Bahn ihre Preise regelmäßig zum Jahresende erhöht. Begründet wurde das vor allem mit steigenden Personal- und Energiekosten.

Der Verband Pro Bahn vertritt Interessen von Fahrgästen. Dem reicht die Ankündigung nicht aus. Ehrenvorsitzender Detlef Neuß forderte Preissenkungen, weil die Bahn fast immer zu spät komme und viele Züge ausfielen.