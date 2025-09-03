Bei Autofahrten wird euch manchmal so schlecht, dass ihr anhalten müsst? Dann macht fröhliche Musik an - das könnte helfen, dass ihr euch schnell besser fühlt.

In einer kleinen Studie mit 30 Leuten im Fachmagazin Frontiers in Human Neuroscience ging es den Teilnehmenden besser, wenn sie bei Reiseübelkeit eine Minute fröhliche Musik hörten. Auch sanfte Musik wirkte positiv. Traurige Musik half dagegen weniger – sie war sogar weniger wirksam als gar keine Musik.

Die Forschenden vermuten, dass Musik durch Entspannung und Ablenkung wirkt – fröhliche Musik aktiviert offenbar das Belohnungssystem im Gehirn, während traurige Musik negative Gefühle verstärkt. Die Methode könnte eine einfache Möglichkeit sein, Übelkeit beim Autofahren aber wahrscheinlich auch bei Flug- oder Schiffsreisen zu lindern.

Damit einem erst gar nicht schlecht wird, könnte auch was auf die Ohren helfen: Vor kurzem haben Forschende herausgefunden, dass ein reiner Ton von 100 Hertz Übelkeit auf Reisen von vorne herein lindern kann.