Allein mit Muskelkraft hat ein sogenannter Strongman-Athlet einen Lastwagen gezogen, und zwar eine ganze Stunde lang.

Ziel des Rekordversuchs im brandenburgischen Linthe war es, mindestens 750 Meter zu schaffen. Schließlich schaffte der Mann aber wohl noch mehr. Wie viele Meter genau muss laut den Veranstaltern noch mit Kameras genau nachgemessen werden.

Der Rekordversuch des 35-Jährigen fand an einem Fahrsicherheitszentrum statt. In der Disziplin "Truck Pull" werden schwere Fahrzeuge wie LKW, Traktoren, Züge oder Flugzeuge allein mit körperlicher Kraft in Bewegung gesetzt.