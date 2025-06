Bei einigen der stärksten Explosionen seit dem Urknall wurde tausend Mal mehr Energie frei als bei einer Supernova, also wenn ein massereicher Stern am Ende seines Lebes explodiert. In den letzten Jahren wurden einige solcher Rekord-Explosionen entdeckt und gemessen - aber Fachleute konnten nicht einordnen, was genau dabei passiert ist. Ein Astronomieteam hat sich drei dieser Explosionen jetzt genauer angeschaut.

Wie das Team im Fachmagazin Science Advances schreibt, kann ein solcher Knall nur entstehen, wenn sich ein supermassereiches Schwarzes Loch einen massereichen Stern einverleibt. Das Team sagt, dass es sich um eine ganz neue Klasse von Explosionen handelt.

Die Explosionen helfen den Forschenden, mehr über die Geschichte des Universums zu erfahren - weil sie schon lange her sind und besonders hell. Das Team sagt, sie könnten erklären, wie sich supermassereiche Schwarze Löcher überhaupt so entwickeln konnten. Vielleicht indem sie sich eben besonders große Sterne einverleibt haben.