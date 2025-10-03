Der Radfahrer und Social-Media-Star Aurelien Fontenoy hat als schnellster Sportler mit einem Mountainbike die zweite Etage des Eiffelturms erklommen.

Nach Angaben des Pariser Wahrzeichens sprang Fontenoy die 686 Stufen in einer Zeit von 12 Minuten und 30 Sekunden hoch. Damit war er fast sieben Minuten schneller als der bisherige Rekordhalter. Bedingung war, dass Fontenoy auf dem Rad ist und seine Füße den Boden nicht berühren.

Fontenoy ist vor einigen Jahren auch schon den 140 Meter hohen Trinity Tower in Paris hochgefahren und den Fernsehturm von Tallinn in Estland.