Im letzten Jahr gab es einen Rekordanstieg an Elektroautos auf den Straßen weltweit.

Ende 2025 fuhren mehr als 74 Millionen E-Autos auf den Straßen herum, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung mitteilte. Das waren 19 Millionen mehr als im Jahr davor. Zu E-Autos zählen reine Stromer und Hybrid-Autos.

Die mit Abstand meisten E-Autos gibt es in China - 44 Millionen. Deutschland liegt mit 3,2 Millionen auf Rang drei.

Ein Fachmann des Forschungszentrums sagte, dass Länder mit einem hohen Anteil an Elektrofahrzeugen resilienter sind - sie seien weniger von fossilen Kraftstoffen abhängig und somit besser vor extremen Preissprüngen geschützt.