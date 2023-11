Die Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde will so darauf aufmerksam machen, dass der Lebensraum der Schlange in Deutschland schwindet. Die kälteliebende Art gilt als Verliererin des Klimawandels. Auf der Roten Liste bedrohter Arten ist die Kreuzotter als "stark gefährdet" eingestuft.

Zu erkennen ist die Giftschlange am dunklen Zickzack-Muster auf dem Rücken und senkrecht stehenden Pupillen. Die eher bräunlich gefärbten Weibchen der Art werden etwas größer als die silbergrauen Männchen - bis zu 90 Zentimeter lang. Die Giftschlange wird häufig mit der ungiftigen Schlingnatter verwechselt. Für gesunde Menschen ist das Gift der Kreuzotter selten lebensgefährlich, es kann in seltenen Fällen einen allergischen Schock auslösen.