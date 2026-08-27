Es klingt ein bisschen als hätten die Forschenden zu viele Katastrophen-Filme gesehen.

Ein internationales Wissenschaftsteam hat sich angeschaut, welches Land am sichersten ist, wenn die Welt untergeht. Das Ergebnis ist relativ ernüchternd: keines. Im Fokus standen mögliche Szenarien wie Pandemien, Sonnenstürme, Vulkanausbrüche, Asteroideneinschläge, Nuklear-Katastrophen. Der Analyse zufolge hätte Australien oft die besten Chancen, gut durch so eine Katstrophe zu kommen. Es kann sich abschotten, produziert selbst ausreichend Nahrung, hat viel Industrie und Bergbau und eine stabile politische Lage. Allerdings ist das Land stark auf internationalen Handel angewiesen - was bei Inseln oft der Fall ist.

Das Team sagt, dass je nach Szenario unterschiedliche Faktoren wichtig sind, die sich teilweise widersprechen, das macht es so schwierig. Besonders krisenfest sind demnach Länder wie Neuseeland, Island, Argentinien, Brasilien, Japan, Urugay und die Schweiz. Hier kommen geografische Lage, gute Lebensmittelproduktion, ein stabiles politisches System und eine dezentrale Versorgung zusammen.