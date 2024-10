Ein Biologie-Team aus China hat sich angesehen, welche Bakterien, Viren und Pilze in der städtischen Umgebung in Hongkong verbreitet sind. Dafür hat es Proben von Oberflächen in privaten und öffentlichen Gebäuden, in der U-Bahn und von der Haut auf den Händen mehrerer Personen genommen. Das Team schreibt im Fachmagazin Microbiome, dass viele Mikroorganismen in der Stadt nicht mehr genug ihrer üblichen Nährstoffe finden. Deshalb haben sich einige Mikroben so angepasst, dass sie auch menschengemachte "Stadt-Materialien" verstoffwechseln können - eben auch Putz- und Desinfektionsmittel, mit denen Keime ja eigentlich bekämpft werden sollen.